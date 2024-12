Calamai: "Scudetto si vince così! Il Napoli ha negli occhi e nel cuore la grinta di Conte"

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha commentato così la situazione in campionato

Le rivali dell'Inter sono Napoli e Atalanta. Due squadre che in questo turno di campionato hanno fatto punti dimostrando di saper soffrire fino all'ultimo pallone. I partenopei hanno negli occhi e nel cuore la grinta del loro Condottiero. Contro il Venezia hanno conquistato i tre punti nei minuti finali, andando oltre un rigore sbagliato da Lukaku, qualche situazione sfortunata e le prodezze del portiere avversario.

Gli scudetti si vincono così. Uscendo nel migliore dei modi da una domenica complicata. Si vince anche portando a casa un punto d’oro come ha fatto l’Atalanta contro una Lazio che forse avrebbe meritato il successo. Avviso ai naviganti: la Dea sta dimostrando di avere la maturità giusta per vincere il titolo. Nessuno si aspetti crolli dalla creatura di Gasperini. Certo, bisognerà vedere quanto la Dea brucerà in Champions di energie fisiche e nervose".