Calcagno: “Sfogo Conte? Aic unica con Fifpro ad aver fatto causa alla Fifa”
TuttoNapoli.net
"L'Assocalciatori è stata l'unica con Fifpro, il sindacato mondiale, ad aver avuto il coraggio di fare causa alla Fifa": così, al telefono con l'ANSA, Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, commenta lo sfogo di Antonio Conte.
L'allenatore del Napoli ha puntato il dito contro le troppe partite in calendario dopo l'infortunio al capitano Di Lorenzo, dicendo tra l'altro dopo la vittoria sulla Fiorentina: "I club non capiscono e l'Aic si gira dall'altra parte..". "Sul calendario troppo fitto siamo attivi dal 2017, e con la Fifpro - sottolinea Calcagno - abbiamo avuto il coraggio di sfidare la Fifa, andando in causa presso la Ue".
Pubblicità
Le Interviste
Sky, Di Canio: "Pantomima Conte! Antonio ti voglio bene, ma i tuoi si sono fatti male alla 10ª partita"
Copertina Da 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara di Arturo Minervini
Le più lette
1 Sky, Di Canio: "Pantomima Conte! Antonio ti voglio bene, ma i tuoi si sono fatti male alla 10ª partita"
Prossima partita
07 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Di Lorenzo? Sono incazzato! Non si tutelano i giocatori. Mercato? Noi bloccati e altri indebitati"
Redazione Tutto Napoli.netLiveNapoli-Fiorentina 2-1 (Vergara 16', Gutierrez 49', Solomon 57'): gli azzurri tornano a vincere!
Antonio GaitoTuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com