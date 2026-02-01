Pasqualin esalta Meret: “Ha fatto un miracolo salvando il risultato”

“Quella tra Napoli e Fiorentina è stata una bella battaglia, combattuta ad armi pari. La Fiorentina non è stata inferiore al Napoli e quindi si può credere che abbia mantenuto intatte le chance di salvezza”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin.

Si Lorenzo si è infortunato…

“Sarebbe una grave perdita. Ma in qualche maniera Conte riuscirà a sopperire a questa assenza”.

È tornato protagonista Meret.

“Ha fatto un vero miracolo salvando il risultato”.