Galatasaray, Lang subito titolare: "E' andata bene! Juve? Già battuta col Napoli..."

Netta vittoria del Galatasaray nel campionato turco, 4-0 al Kayserispor, in rete anche l'ex azzurro Victor Osimhen su calcio di rigore. Al termine del match ha parlato ai media turchi il nuovo acquisto proveniente dal Napoli Noa Lang, subito titolare stasera: "Ho potuto partecipare solo a un allenamento. Mi sto adattando alla squadra. È andata bene per la prima partita, ma migliorerò. Ero un po' più stanco in quel momento, avevo un leggero fastidio alla caviglia. Faremo molto meglio, le cose migliori arriveranno.

Conoscevo già il Galatasaray, avevo vissuto a Istanbul in passato. Il Galatasaray è il club più importante della Turchia. Quando una squadra del genere ti vuole, ti senti innanzitutto onorato. Ho preso la mia decisione 2-3 settimane fa. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di giocare le prossime partite".

Sul playoff di Champions contro la Juventus: "Ho battuto la Juventus sia con il Napoli che con il PSV. Spero di eliminarli anche con il Galatasaray. L'atmosfera oggi era davvero speciale, ma sono sicuro che sarà ancora migliore contro la Juventus. Non vedo l'ora".