Calcio fermo, ma Spadafora annuncia: "Palestre e tutte le attività ripartono entro il 25 maggio!"

Calcio fermo, per tutti gli altri sport qualcosa si muove. Intervenuto al Senato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha dichiarato: "Siamo tutti consapevoli che la necessità di terminare il campionato è economica, da cui dipende tutto il sistema e da club fortemente indebitati. Lo sport non è solo calcio, tutti gli altri devono riprendere gli allenamenti e per questo proponiamo ulteriori linee guide, a partire da quello di base ed i centri dalle palestre ed i circoli sportivi. Proporrò la riapertura di tutte le attività entro il 25 maggio, magari anticipando col comitato tecnico-scientifico ma non oltre il 25 maggio".