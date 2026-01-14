Calciomercato Napoli, Del Genio sul colpo del futuro: "E' più simile ad Anguissa"
Joao Gomes, anni 24, brasiliano, è stato accostato al Napoli. Ha parlato del suo profilo il giornalista di Canale 8 Paolo Del Genio alla trasmissione Linea Calcio: "Su Joao Gomes, l’identikit è chiaro: è un box to box, più simile ad Anguissa che a Lobotka. Il Napoli non lo dice apertamente perché certe strategie di mercato non si annunciano.
Deve però muoversi dentro parametri economici molto rigidi, che l’anno prossimo saranno ancora più stringenti. È un giocatore forte, che non dovrebbe avere un costo eccessivo, ma va comunque valutato con la maglia del Napoli. Il club deve iniziare un processo di abbassamento dell’età media: anche se qualcuno è stato protagonista di grandi successi, il rinnovamento è inevitabile".
Meret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
