Biasin insiste: "Infortuni, è solo sfortuna o dipende anche dalla gestione del gruppo?"

vedi letture

Il Napoli soffre ma vince. Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, che scrive così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Napoli soffre e soffre e soffre ma, alla fine, riesce comunque a tirare fuori il meglio. E non molla mai. I tre punti col Verona sono lo spot migliore per il calcio contiano, quello che non ammette il termine “resa” anche di fronte ad assenze e difficoltà.

Ottima notizia in attesa dei prossimi recuperi (soprattutto Anguissa), poi però resta la solita domanda senza risposta: la marea di assenze stagionali è solo frutto della sfortuna o dipende anche dalla gestione del gruppo? E su questo, ognuno, ha il suo legittimo punto di vista.

Qualche spunto e poche emozioni: Como-Inter è terminata 0-0. Il fatto che la semifinale di ritorno sia in programma il 22 aprile, ovvero tra QUARANTANOVE giorni, di sicuro non ha aiutato. La Coppa Italia continua a non volersi bene".