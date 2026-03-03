Il pronostico di Zazzaroni: “Il Napoli batterà 3-0 il Torino! Vi dico i marcatori”

vedi letture

Sulla gara si è espresso anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che al podcast Numer1 ha lanciato il suo pronostico senza esitazioni

Venerdì 6 marzo alle 20:45 il Diego Armando Maradona ospita una sfida dal peso specifico elevato. Il Napoli di Antonio Conte, terzo con 53 punti, vuole consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra parte c’è il Torino di Roberto D’Aversa, subentrato di recente a Baroni, quattordicesimo a quota 30 e ancora impegnato nella corsa salvezza. Per gli azzurri la stagione ha visto sfumare gli obiettivi paralleli: l’eliminazione dalla Champions nella fase a gironi, decisivo il ko interno contro il Chelsea, e l’uscita dalla Coppa Italia ai quarti contro il Como ai rigori hanno lasciato un solo traguardo, difendere e rafforzare il quarto posto. Il vantaggio di cinque punti sul Como, con undici giornate ancora da disputare, è un margine prezioso ma non consente distrazioni.

Il pronostico di Zazzaroni

Il Torino si presenta a Napoli con segnali di ripresa dopo il 2-0 alla Lazio, risultato che ha interrotto un periodo negativo e ridato fiducia all’ambiente. Restano però le ombre delle sconfitte pesanti, come il 6-0 di Como e lo 0-3 di Genova, che confermano le fragilità di una squadra costruita per salvarsi ma non ancora al sicuro. Sulla gara si è espresso anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che al podcast Numer1 ha lanciato il suo pronostico senza esitazioni: “Vince il Napoli 3-0. Segna sicuramente Hojlund, poi Politano e l’altro lo fa Juan Jesus”. Una previsione netta che aumenta l’attesa per una partita importante su entrambi i fronti.