Sal Da Vinci: "La mia Napoli non mi ha mai abbandonato! Vittoria del popolo e della città"

"Non so come fare, vorrei abbracciare tutti quanti ma metaforicamente lo faccio da questo telefono”, ha detto commosso.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il vincitore del 76° Festival di Sanremo, Sal Da Vinci: "Vorrei in qualche modo far arrivare la mia anima in fiamme perché è grazie alla mia città se sono così oggi. Senza la mia città forse non ce l’avrei mai fatta. L’ho dichiarato ovunque perché è la verità. La mia Napoli non mi ha mai abbandonato. Nei momenti di difficoltà mi ha dato più di quello che le ho dato io".

L'artista napoletano ha voluto dedicare il premio a tutti coloro che, come lui, hanno sempre creduto nei propri sogni. “Questa volta voglio dedicare questo premio a Napol. È una vittoria del popolo, una vittoria di una città, una vittoria che fa bene al cuore, una vittoria di tutti quelli che come me hanno sempre perseverato e non hanno mai mollato. Non so come fare, vorrei abbracciare tutti quanti ma metaforicamente lo faccio da questo telefono”, ha detto commosso.