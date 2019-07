Calori: "Insigne da capitano non deve pensare a se stesso, ma essere una guida per la squadra"

Alessandro Calori, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Conoscersi un anno in più è un vantaggio certo, perché ti permette di correggere gli errori dello scorso anno, per questo credo che quello del Napoli sia un vantaggio. Insigne? Io ho fatto il capitano per tanti anni da calciatore. E' quella figura che spesso non si mette davanti a tutti, ma solo nei momenti di difficoltà. Il capitano è quel giocatore che detta le linee guida, dà lo spirito di squadra. Insigne è napoletano, conosce l'ambiente, deve essere la guida dei suoi compagni. Credo che Ancelotti voglia questo atteggiamento da lui, non deve pensare a se stesso e basta. Se viene sostituito, deve accettarlo Insigne".