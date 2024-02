Calori su Calzona: "Ha un rapporto particolare con ADL. Col Barça bella chance per ripartire"

Nel corso del Tmw News, l'allenatore Alessandro Calori ha analizzato l'arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

Nel corso del Tmw News, l'allenatore Alessandro Calori ha analizzato l'arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli: "E' stato mio compagno nelle giovanili dell'Arezzo - dice - e ha fatto un percorso, ha un rapporto particolare con il presidente, è stato vice di Sarri e Spalletti, conosce una parte della squadra e ha più vantaggi nell'intervenire e ricreare quell'atmosfera magica dello scorso anno. Ovviamente non è facile ma per lui è una grandissima opportunità. Con lui ci sarà anche Sinatti, il preparatore atletico dello scudetto, pure lui molto preparato. E' la prima volta che allena in una squadra di club ma in una emergenza così proverà a sciogliere un po' di nodi che si sono creati. Mazzarri? E' un tecnico che si basa sul 3-5-2 ma ha provato a dare continuità al vecchio Napoli. In generale ripetersi è difficile, dopo lo scudetto vivi in un ambiente ovattato, perdi quell'aggressività che ti ha permesso di vincere. E poi a mio parere c'è anche la rincorsa al protagonismo: ognuno vuole essere l'artefice di quella vittoria.

E in questo qualche colpa ce l'ha anche la società. Col Barcellona può comunque può venir fuori l'orgoglio. Dovrà esser bravo Calzona a ridare sicurezze ai giocatori che probabilmente hanno perso un po' di autostima. Una partita come quella contro il Barça può essere stimolante e anche l'occasione per ripartire" Da ex udinese ha poi parlato anche della situazione dei friulani ancora in lotta per la salvezza: "Dal Lecce in giù tutte si giocano la permanenza in a. La salernitana dovrà fare un altro miracolo per restare in A, le altre devono giocarsela. L'Udinese può sganciarsi dagli ultimi tre posti però ci sono ancora tanti scontri diretti e quando sei lì è un campionato che devi saper affrontare, dando valore a volte anche ad un punto".