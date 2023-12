Calvarese: "C'è fallo su Lobotka, Lautaro tocca anche il piede"

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha commentato su Tuttosport l'episodio che ha portato al primo gol dell'Inter contro il Napoli.

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha commentato su Tuttosport l'episodio che ha portato al primo gol dell'Inter contro il Napoli: "L’arbitro Massa è posizionato benissimo e lascia giocare.

A mio giudizio però guardando bene il replay si evidenzia un fallo. Non solo per l’abbraccio di Lautaro ma tocca anche il piede del calciatore slovacco che non riesce a raggiungere la palla e cade a terra".