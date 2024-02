Calzona: "A Cagliari sul gol sbagliano in 5, ingiusto linciare Juan Jesus che mi aiuta tanto!"

Nel corso della conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha voluto parlare di Juan Jesus prima di lasciare la postazione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha voluto parlare di Juan Jesus prima di lasciare la postazione.

"Voglio dire una cosa: sono molto dispiaciuto perché c'è stato un lingiaggio mediatico verso Juan Jesus, questo mi è dispiaciuto moltissimo. E' un ragazzo fanfastico, si è messo dal primo giorno a disposizione dei suoi compagni. Ci siamo dimenticati velocemente che col Barça ha fatto una partita maiuscola. Dopo tre giorni, come tutta la squadra, non è stata una prestazione di alto livello. A Cagliari sul gol subito ci sono stati 5 errori e non colpa di Juan Jesus. Sicuramente se non ci fossero stati prima quegli errori prima che la palla arrivasse nella zona di Juan Jesus non ci sarebbe stato il suo piccolo errore. Ama Napoli, mi sta dando una grandissima mano. E' un ragazzo solare e questo è importante in uno spogliatoio".