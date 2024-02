Calzona cancella i 541 e l'anti-calcio: "Nell'anima di questa squadra c'è il gioco propositivo!"

Francesco Calzona ha parlato della prova col Sassuolo ma anche delle caratteristiche del Napoli improntato ad un calcio propositivo

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha parlato della prova col Sassuolo ma anche delle caratteristiche del Napoli improntato ad un calcio propositivo. Di seguito un estratto

Cos'è successo? Anche un bellissimo calcio. "Sì, io credo che giocando bene è più facile raggiungere gli obiettivi. Ho sempre detto che mi piace una squadra propositiva e questa squadra ce l'ha nell'anima perché l'ha dimostrato l'anno scorso vincendo lo scudettto. Sono contento per i ragazzi, si sono messi subito a disposizione nonostante le mille difficoltà che avevano, abbiamo migliorato la qualità degli allenamenti di giorno in giorno. Hanno capito benissimo che è il momento per provare a fare una rincorsa. Oggi hanno dato una buona risposta. Sono felicissimo, perché dopo il vantaggio del Sassuolo potevamo soccombere e non è successo. Questo mi fa ben sperare per il futuro".