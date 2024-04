Calzona difende Di Lorenzo: "E' unico! 5 mesi non al meglio non cancellano l'attaccamento..."

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha rilasciato un'intervista esclusiva a DAZN in cui ha parlato anche del capitano Giovanni Di Lorenzo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha rilasciato un'intervista esclusiva a DAZN (leggi qui) in cui ha parlato anche del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo? "E' uno dei terzini più forti d'Europa, abbina semplicità nei rapporti e qualità umane uniche, a me piacciono quelli che parlano poco come lui, quasi timido quando gli parli, è stato il capitano di uno Scudetto storico. Quest'anno come tutti ha subito un anno travagliato, ma 4-5 mesi non al meglio non cancellano il suo attaccamento e le sue qualità".