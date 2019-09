Canale21, Caputi: "Il 4-4-2 non è il modulo giusto, il Napoli è perfetto per un altro schieramento..."

Nel corso di Giochiamo d'Anticipo su Canale 21 il giornalista Massimo Caputi ha dichiarato: "Per me il centrocampo Zielinski-Allan è un reparto forte ma che non garantisce fluidità di gioco. Ma è un mio parere, non faccio l'allenatore. Inoltre il 4-2-3-1 che diventa 4-4-2 non so se è il miglior schieramento tattico del Napoli coi giocatori che ha quest'anno. Per esempio questa squadra è perfetta per il 4-3-3".