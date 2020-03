Canale8, Mele: "Volano gli stracci in Lega, decisioni insensate e polemiche roventi"

Dagli studi di Canale 8, durante la trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, Silver Mele parla del momento di casa Napoli: "Impazza l’emergenza CoronaVirus nel nostro paese mentre nel calcio volano gli stracci. Il campionato di serie A va in scena in minima parte e la polemica impazza per le decisioni cervellotiche che rendono a macchia di leopardo i campionati professionistici. L’assemblea straordinaria di Lega sarà chiamata a decidere sui recuperi della giornata che prevedeva match clou il derby d’Italia tra Juventus e Inter: due le ipotesi al vaglio dell’assemblea per evitare di posticipare le partite non giocate al prossimo 13 di maggio.

Intanto il Napoli di Gattuso centra la quinta vittoria su sette partite giocate nel girone di ritorno, mostrando solidità e idee proprie di una squadra in via di totale guarigione. Giovedì potrebbe giocarsi la semifinale di ritorno di coppa Italia e il morale in casa Napoli è corroborato anche dall’accordo che porterà Dries Mertens ad indossare a vita la maglia azzurra".