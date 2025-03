Candreva: “Conte o Inzaghi? Voto Conte! Campionato grandioso, ecco cosa dirà ai suoi”

vedi letture

Antonio Candreva, che ieri ha annunciato il suo addio al calcio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Purtroppo mister Inzaghi l’ho avuto in un’esperienza piccola alla Lazio, quando è subentrato nelle ultime 4-5 partite. Quindi non me lo sono goduto questo Simone Inzaghi. Voto Antonio Conte, anche perché il mister l’ho avuto in Nazionale e all’Inter. Quindi dico Conte perché l’ho avuto di più.

Conte cosa dirà ai suoi giocatori per questo rush finale di campionato? Di continuare così, di non mollare, di non vedere la classifica e di fare la strada su loro stessi, perché penso che il Napoli sotto gli occhi di tutti ha fatto un campionato grandioso. A nove giornate dalla fine si sta giocando il campionato, è stato primo per tante partite in solitaria. Quindi grande stagione fino ad oggi. Mancano ancora nove partite ed è quindi è tutto aperto”.