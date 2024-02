Cannavaro: "Calzona ct e allenatore? In Cina ho avuto la possibilità di fare il doppio ruolo, non è facile"

Fabio Cannavaro, ospite di Amazon Prime Video nel pre-partita di Napoli-Barcellona.

TuttoNapoli.net

Fabio Cannavaro, ospite di Amazon Prime Video nel pre-partita di Napoli-Barcellona, parla così della sfida di questa sera fra gli azzurri di Calzona ed i blaugrana di Xavi: "Il Barça è sempre il Barça. È una squadra che ha tantissima qualità, loro punteranno su quello, nonostante sia un po' in crisi in questo momento".

Napoli e Barcellona non stanno vivendo un ottimo momento

"Non sono periodi facili per entrambe le squadre. Il Napoli è al terzo allenatore, il Barcellona è sotto pressione: Xavi ha annunciato che non sarà l'allenatore la prossima stagione e questo potrebbe essere decisivo: dovesse andare male l'ottavo di finale con il Napoli, la società potrebbe pensare anche ad un cambio anticipato in panchina".

Il doppio ruolo di Calzona?

"Io in Cina ho avuto la possibilità di fare l'allenatore della prima squadra e della Nazionale. Non è semplice, perché devi dividere lo staff durante le partite della Nazionale. La UEFA ti obbliga a fare dei sopralluoghi, facendo dei conti Calzona mancherà per 20-25 giorni".