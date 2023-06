Cannavaro racconta a Fedez l'addio al Napoli: "Mi dissero se non ti vendiamo, falliamo!"

L’ex difensore e attuale allenatore ha ripercorso tutta la propria carriera, a partire dagli esordi col Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Cannavaro si è raccontato a Muschio Selvaggio, podcast condotto da Fedez. L’ex difensore e attuale allenatore ha ripercorso tutta la propria carriera, a partire dagli esordi col Napoli: "Ricordo gli anni di Maradona, lo stadio era stracolmo. Ero in campo per fare il raccattapalle, si sono viste cose incredibili perché all'epoca non c'erano i sediolini e in un metro di gradone c'erano almeno tre persone. I fischi che ho sentito nel corso del match col Real Madrid mi rimbombano ancora nella testa. Io vengo dalla Loggetta, a pochi metri dallo stadio. Sono uno dei pochissimi che può dire di aver giocato sia fuori al Maradona che dentro".

Sull’addio al Napoli: "Avevo vent'anni, mi è stato detto "se non ti cediamo rischiamo di fallire, poi la colpa è tua". Immaginate come possa sentirsi un ragazzo dopo queste parole. Mi dissero che sarei andato all'Inter, ma poi non si fece nulla e andai al Parma. Sotto casa trovai tantissime persone che mi chiedevano di restare. Sarebbe stata una bella storia, ma è andata in maniera diversa. In gialloblù ho trovato dei veri e propri fuoriclasse: in difesa ero tranquillo perché con me c'erano Thuram e Buffon".