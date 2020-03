Cannella: "E' come una guerra, giusto non assegnare lo scudetto"

Giuseppe Cannella, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Com'è accaduto durante la guerra, gli scudetti non vanno assegnati e i campionati devono fermarsi. Non vorrei essere nei panni di chi dovrà prendere una decisione perché è complicato mantenere la situazione economica inalterata. Credo che si debbano risolvere tante situazioni. Anzitutto va monitorata la situazione nell'evolversi della pandemia. Quando ci sarà la certezza che tutto possa rientrare ci sarà più voglia di prendere decisioni importanti".