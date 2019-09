Cannella: "Il Napoli ha fatto un grande mercato. James? Non c'era garanzia fisica"

L'operatore di mercato Giuseppe Cannella ha parlato ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: "Chiriches è un'ottima plusvalenza, Ha fatto quattro anni molto bene, ogni volta che è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto. Per quanto riguarda il mercato azzurro da qui alle 22 non credo succederà nulla.



James? Le condizioni del giocatore non davano quella garanzia fisica che il Napoli chiedeva per sborsare i soldi che voleva il Real Madrid. James poteva essere un giocatore utile alla causa azzurra.

Secondo me al Napoli manca un centrocampista anche se Ancelotti può variare lo schema tattico in base ai giocatori che ha in rosa. Il Napoli comunque ha fatto un grande mercato.



Mkhytaryan? E' più utile alla Roma perchè in quella zona di campo ha tanti esterni e pochi giocatori che possono stare dietro la punta.

Idea tattica di Ancelotti? Il Napoli si rifà all'idea tattica del Milan di Ancelotti con il centrocampo fatto solo di qualità".