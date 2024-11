Cannella: "Libererei Juan Jesus e prenderei il sostituto a Firenze o a Roma"

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento del Napoli in stagione ma non solo.

“Fanno bene il Napoli e il suo ds a voler chiudere a breve la questione rinnovo di Kvaratskhelia e, in alternativa, a rimandare tutto a fine stagione perché bisogna restare concentrati sull’attuale campionato. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Napoli cerca un difensore e bisogna sondare dei profili, ma a gennaio è difficile trovare giocatori importanti, a meno che tu non li abbia seguiti da tempo ed abbia già impostato già una trattativa solo da definire.

Rafa Marin ha deluso, fino a questo momento? Ci sono calciatori che hanno bisogno di ampi periodi di adattamento. Magari quando vieni dal Real Madrid hai la presunzione di essere un titolare inamovibile e di scontri con una realtà diversa. Al Real Madrid, in Spagna, difendere è più facile, mentre in Italia ogni partita è una battaglia. Qualora il Napoli cercasse innesti immediati, potrebbero esserci profili interessanti in Serie A. Se fossi nel Napoli, libererei Jesus per andare a chiedere Martinez Quarta alla Fiorentina o Hummels alla Roma”.