Cannella: "Napoli senza certezze economiche, ovvio che cerchi solo prestiti"

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non avendo certezze sui ricavi, è chiaro che il Napoli vada solo sui prestiti per ora. Non ci sono certezze economiche in questo momento. Il prestito con un obbligo di riscatto ti consente di ammortizzare il costo dell'operazione".