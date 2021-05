Cannella: "Spalletti è il Mourinho italiano. E' una garanzia per i tifosi azzurri"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli l'intermediario di mercato, Giuseppe Cannella ha parlato di Luciano Spalletti: "E’ un po’ fumantino, lo definisco il Mourinho italiano. Ho seguito la Roma di Spalletti che era un bel vedere, il primo Spalletti in giallorosso è stato qualcosa di eccezionale. Credo che vederlo al Napoli sia una garanzia anche per i tifosi, se ci saranno degli innesti saprà come metterli a posto. Sa attaccare i giocatori quando deve cercare in loro le motivazioni giuste. L’Empoli ha iniziato ad essere una realtà del calcio italiano quando c’era Luciano. Penso sia a livello tattico-tecnico uno dei migliori allenatori d’Italia. Critiche per la comunicazione? Pensate a cosa ha combinato Juric nel post-gara di Napoli”.