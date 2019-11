Canovi: "Ancelotti l'unico che può tirare fuori dai problemi il Napoli. Su Ibra..."

Il procuratore Dario Canovi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento del Napoli e di Ibrahimovic: "L'unico che può tirare fuori dai problemi il Napoli è Ancelotti. I giocatori sono con lui, anche se quando lo hanno lasciato andare da solo in ritiro, hanno commesso uno sgarbo nei suoi confronti. Non invidierei chi andrà al suo posto.

Ibra? Se arrivano le squadre inglesi, c'è poco da fare. Hanno altri mezzi economici, l'Italia così esce dal gioco. La Premier è sempre in vantaggio. Se Mourinho lo vuole, è perché vede la possibilità di farli giocare insieme.



Voci per far alzare da Raiola l'ingaggio? Le offerte economiche importanti per lui credo ce ne siano poche, vista l'età. Non credo che siano disposti a dargli un anno e mezzo di contratto".