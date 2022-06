Canovi: “C’è bisogno di un sostituto di Insigne, per ora Kvaratskhelia giocatore di avvenire"

"Il mercato del Napoli dipende dalle uscite, il club deve prima pensare a non cedere se poi lo fa, ce da rifare mezza squadra".

Dario Canovi, avvocato e agente, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La crisi economica ha colpito tutti i club e quindi non sarà un mercato di grandi colpi. Il nuovo fondo che ha comprato il Milan dovrà dimostrare di avere intenzioni serie e probabilmente qualcosa farà. Ci potrebbe essere qualche ritorno, come Pogba, che però non è lo stesso giocatore di 5 anni fa. Ci potrebbe essere il ritorno di Lukaku, che però altrove non ha mercato e verrebbe all’Inter quasi a costo zero. Esborsi importanti da parte di club italiani non ne vedo.

Gaetano, Zerbin e Zanoli? Quanti ce ne potrebbero essere se ci fosse un settore giovanile curato e sviluppato? Se ne potrebbero moltiplicare per due o tre. In Italia solo 4-5 club fanno un settore giovanile seriamente, Empoli e Atalanta ad esempio grazie a questo si autofinanziano.

Meret o Ospina? A me piace Meret, mi piaceva da quando era all’Udinese. Il mercato del Napoli dipende dalle uscite, il club deve prima pensare a non cedere se poi lo fa, ce da rifare mezza squadra. Probabilmente c’è bisogno di un sostituto di Insigne. Kvaratskhelia è un giocatore di avvenire, ma è ancora presto per dire se possa essere un titolare del Napoli che ambisce a vincere il campionato. Quest’anno si sono rivalutati alcuni giocatori che sembravano persi”.