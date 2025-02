Podcast Canovi: "Conte andrà via a fine anno? Finora sembrano buoni i rapporti con ADL"

Il noto procuratore e avvocato Dario Canovi è intervenuto a TMW Radio, durante 'Maracanàì.

Un bilancio del mercato?

"Il mercato migliore lo ha fatto il Como, non solo per quello che ha preso ma per i giovani presi. Il Milan ha fatto la collezione Panini, ha comprato giocatori come al solito, e non vuol dire fare una squadra. Voglio vedere come Conceicao metterà i tre attaccanti. per me non li metterà mai. Ha preso giocatori con pedigree, ma ad esempio Joao Felix cambia ogni anno squadra. E questo mi fa pensare. Un po' come Zaniolo. Ha fatto un buon mercato la Lazio, ma anche la Juventus, che ha preso quello che le serviva. Sicuramente il mercato più negativo lo ha fatto il Napoli. Non puoi non prendere un sostituto del georgiano. Devi prendere magari non uno del suo livello, ma uno che può almeno sostituirlo".

Ha sentito le parole di Manna?

"Quando lasci andar via un giocatore come Kvaratskhelia, a mio avviso è una cessione importantissima. E' chiaro che ha indebolito la squadra, ma l'ha già indebolita quando dopo lo Scudetto non ha rinnovato il contratto. Conte può andare via a fine anno? Dipenderà molto da questi ultimi mesi. Credo che il Napoli abbia ancora ottime possibilità di vincere il campionato. Non avere le coppe è un vantaggio, è chiaro che poi molto dipenderà dai rapporti tra Conte e ADL. Fino ad adesso mi sembra stiano stati buoni. L'ultima cessione non può aver fatto piacere a Conte, perché non è stato sostituito".

E la Fiorentina?

"Fagioli ha voluto andare via, alla Juve non aveva molte possibilità di giocare. Credo che la Juve abbia fatto bene a cederlo, perché un giovane che non utilizzi è uno spreco per lui e per la società. Sul mercato viola devo dire che è molto interessante. Ha però qualche carenza sugli esterni d'attacco. Mi sembra che i giovani presi siano molto interessanti".

Sulla Roma?

"Ha preso quello che gli serviva, l'importante è che non siano andati via i giocatori importanti, che era il timore dopo quanto successo nei mesi scorsi. Bravo Ranieri a rimettere in piedi un puzzle che stava crollando. Ha preso giocatori interessanti, credo abbiano cercato la forza fisica, di cui la Roma ha bisogno".

La difficoltà maggiore che ha trovato Motta alla Juventus?

"Credo che abbia avuto dei problemi con gli infortuni, fare a meno della difesa titolare non è semplice. Koopmeiners poi non ha potuto fare la preparazione estiva e poi ha avuto subito un infortunio. Non dimentichiamo che è una squadra rinnovata e con tanti giovani. Nessuno è infallibile, ma è giusto fare un'analisi più completa di quanto non sia stato fatto da gran parte dei mass media in queste ultime settimane. Ora gli si addebita anche la cessione di Fagioli, siamo nel ridicolo".

Gimenez il colpo di mercato?

"E' un giocatore molto forte. Uno che fa gol è sempre indispensabile. Ora è indispensabile trovare un gioco che gli permetta di esprimersi".

Quale sarà il nuovo allenatore della Roma?

"Spero che rimanga Ranieri. E' un allenatore vero, oltre che una bella persona".