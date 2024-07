Canovi: “Conte darà quel che manca al Napoli! E Buongiorno è un gran bel giocatore”

Il noto agente di mercato, Dario Canovi, è intervenuto in esclusiva a Cityrumors.it, commentando la prossima lotta Scudetto.

Ecco le sue parole: "La squadra da battere è ancora l'Inter, che aveva già una formazione completa ed ha aggiunto elementi preziosi come Piotr Zielinski. Secondo me l’unica che ha recuperato un po’ di terreno è la Juventus di Thiago Motta che comprando giocatori forti e azzeccati nei ruoli, può davvero essere una specie di sorpresa perché tanti non se lo aspettano, ma ne vedremo delle belle con la squadra bianconera guidata da un allenatore che, a mio modo di vedere, ancora non ci si è resi conto di quanto sia bravo…. Il Napoli? Conte darà quel che manca a questa squadra, poi hanno preso Alessandro Buongiorno che per me è un gran bel giocatore. La formazione partenopea sarà tra le prime, ne sono convinto".