Canovi: “Garnacho può diventare un top, ma non è ancora all’altezza di Kvara”

L’avvocato Dario Canovi, grande esperto di mercato e già procuratore di Thiago Motta, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “La cessione di Kvara era inevitabile, il Napoli ha sbagliato due anni fa quando non ha rinnovato il suo contratto dopo lo scudetto. Cedendolo al Psg è fatto un altro grande affare di De Laurentiis. Garnacho può diventare un grande giocatore, non è ancora all’altezza di Kvara, però è un campione in prospettiva e non è ancora una certezza. In Premier i costi sono fuori da qualsiasi logica economica. Garnacho è comunque uno di quegli acquisti che farei.

Dorgu? Un altro di quei giocatori che ha delle prospettive. Eccessivo definirlo una scommessa, è un ottimo giocatore, però non ancora un grande giocatore. I grandi giocatori sono pochi, i buoni giocatori sono molti. La Juve stasera in Champions, con le grandi squadre ha sempre fatto ottimi risultati, il Napoli a Torino ha avuto una delle poche partite dove c’è stata qualche difficoltà. Thiago Motta valorizza i giovani: è la squadra più giovane d’Italia ed ha avuto tantissimi infortuni in questa metà campionato. Ha perso metà difesa titolare”.