Canovi: “Il Napoli offre 3.5 per il rinnovo? Koulibaly si farà una grossa risata”

Dario Canovi, avvocato e agente, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Credo che 100mln siano cifre che in questo momento il mercato internazionale sopporti difficilmente, per Osimhen qualche club potrebbe arrivare a quelle cifre ma non ci sarà sicuramente una lotta.

Rinnovo Koulibaly? Credo che sui 3.5mln offerti dal Napoli Koulibaly si faccia una grossa risata sopra, in squadre inglesi può guadagnare almeno il doppio. Sarebbe giusto almeno offrirgli lo stesso ingaggio se non puoi aumentarglielo. Capisco le motivazioni del presidente De Laurentiis, ma mi aspetto che grandi giocatori come Koulibaly, Osimhen e Leao possano andare nelle squadre inglesi. Le squadre italiane hanno seri problemi economici, basti pensare alla Juve che deve ancora pagare gli acquisti dell’anno scorso e sta andando a cercare parametri zero.

Mertens? Sono un grandissimo suo ammiratore, ritendo che sia ancora un giocatore valido. Se può ancora giocare Ibra, credo che Mertens possa ancora giocare e farlo bene. Conterei ancora molto su di lui e cercherei di accontentarlo per non farlo andare via”.