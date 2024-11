Canovi: "Kvaratskhelia? Il Napoli non ripeta lo stesso errore di Osimhen"

Dario Canovi, operatore di mercato, ha parlato a Radio Marte: “Rinnovo Kvara complesso? Ha un contratto lungo. Ci vuole sempre il consenso del Napoli qualora volesse andar via. Certo, o rinnova o si dovrebbe pensare all’addio a condizioni favorevoli senza incorrere nello stesso errore commesso con Osimhen.

Osimhen? Zirkzee è un giocatore che mi piace tantissimo, l’ho seguito molto quando giocava nel Bologna di Motta, è un grande giocatore, certo il nigeriano è un campionissimo: si sono commessi troppi errori l’anno scorso e bisognerà provare a cedere il nigeriano a cifre che comunque saranno lontane da quelle arrivate per lui l’anno scorso.

Binomio ADL-Conte? Non ho mai temuto che ci fosse uno scontro tra loro, conosco Conte ed ero certo avrebbe messo le cose in chiaro al momento della firma del contratto: non tollera ingerenze sul piano tecnico o di gestione dello spogliatoio. Napoli-Roma? Partita complessa, Ranieri darà un senso logico alla Roma ridando entusiasmo all’ambiente e ai calciatori. Il Napoli ha qualità superiori alla Roma”.