Canovi: "La gente si meraviglia, ma il Napoli ha fatto un mercato importante"

“La Roma? Non è colpa di Juric o De Rossi, ma della società. Questa è una società che non esiste, manca, è inesistente”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Dario Canovi.

Come si può risolvere la situazione?

“Non è risolvibile. C’è uno scollamento incredibile tra società e tifosi. I Friedkin non si rendono conto che non possono amministrare stando dall’altra parte del mondo”

Gennaio: chi ha bisogno di fare mercato?

“Il Napoli ha una rosa ampia e ben fatta. La gente si meraviglia. Ma la squadra è importante. Non c’è Osimhen ma è arrivato Lukaku, hanno comprato ottimi calciatori. Il mercato condotto dal Milan stato incomprensibile. Inter e Napoli non hanno bisogno di chissà cosa. Così come le altre in corsa per obiettivi importanti”.