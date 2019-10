Canovi: "La lezione è servita, ADL ha fatto capire ad Insigne che nelle big nessuno è titolare"

L'avvocato Dario Canovi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Ancelotti con i fatti, anche recentissimi, ha sempre dimostrato di non ascoltare nessuno se non se stesso.



Parole ADL? Credo che le parole di De Laurentiis soprattutto su Insigne, siano servite a far capire al giocatore che in un grande club nessuno può sentirsi titolare di diritto e credo che l'abbraccio tra allenatore e capitano a Salisburgo sia la dimostrazione che la lezione è servita.



Vittoria con il Salisburgo? Il Salisburgo è una squadra molto temibile e forte, in particolare tra le mura amiche e il Napoli ha giocato una grande partita, reagendo colpo su colpo e vincendo meritatamente, vittoria tra l'altro, che darà grande morale alla squadra".