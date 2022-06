Canovi su Politano: “Bisogna capire il problema e provare a trattenerlo”

"Per quanto riguarda Koulibaly, che è un giocatore fondamentale per il Napoli, credo che si possa trovare un accordo".

TuttoNapoli.net

© foto di Sara Bittarelli

Alessandro Canovi, agente, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli quest’anno ha già avuto una dolorosa separazione, quella di Insigne, poi bisogna vedere anche cosa succederà con Mertens. Per quanto riguarda Koulibaly, che è un giocatore fondamentale per il Napoli, credo che si possa trovare un accordo.

Mercato? Quest’anno sarà una stagione molto particolare, non scordiamoci del Mondiale in una data mai accaduta prima che bloccherà il campionato. Molti club vorranno vedere come andrà la prima parte del campionato per poi anche vedere alcuni giocatori nella vetrina mondiale. Sarà un mercato fino all’inizio del campionato più per sfoltire la rosa che per rinforzarsi, mi aspetto poi un mercato di gennaio molto più incisivo rispetto a quello estivo.

Ounas potrebbe sostituire Politano? Sarebbe meglio capire qual è il vero problema di Politano, cercando di trovare una soluzione per farlo rimanere. Il Napoli quest’anno aveva 5 giocatori in attacco, ora con la partenza di Insigne e quella probabile di Mertens se partisse anche Politano si perderebbero tre giocatori di livello assoluto”.