Canovi: "Vlahovic alla Juve per la Champions. Napoli unica rivale dell’Inter"

Dario Canovi, avvocato e agente, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "L’acquisto di Vlahovic è un estremo tentativo della Juventus di arrivare in Champions League. Per i dirigenti bianconeri era diventato un obiettivo difficile e quindi era necessario un rinforzo adeguato. E’ chiaro che aumentano i debiti, ma dietro hanno più di un fondo. Con l’avvocato Agnelli questo non sarebbe mai successo, in un periodo di grande difficoltà economica spendere tanti soldi per un giocatore non è proprio una mossa molto indicata nei confronti dell’opinione pubblica. redo che il Napoli sia in una situazione tecnica diversa rispetto alla Juve, non ha quelle difficoltà e la considero l’unica vera rivale dell’Inter.

Spezia? Dopo Napoli-Spezia Di Marzio mi disse che Thiago Motta non aveva sbagliato una mossa e che avrebbe fatto una grande carriera. Detto da una persona come Gianni è stato il più bel complimento che potesse arrivare a Thiago. Già ancora quando giocava gli dissi che sarebbe diventato un grande allenatore. Lo Spezia ha solo 4 centrocampisti nella rosa e lui ha il merito di riuscire a fare diventare giocatori importanti, adattandoli a centrocampo, Sala e Bastoni”.