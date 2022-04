Caos in Juve-Bologna, la spiegazione di Marelli: "Il Var può intervenire non solo sul rigore"

Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, ha parlato dopo i casi di Juventus-Bologna.

Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, ha parlato dopo i casi di Juventus-Bologna: “In presa diretta ero convinto fosse in area di rigore, qualche dubbio sorge anche con le immagini. Prendiamo atto che il fallo da sanzionare è fuori area, il contatto è sulla coscia. Il segnale di Sacchi poteva essere interpretato come non c’è nulla. Dopo di che c’è stato il tiro di Cuadrado, così non possiamo dire che è un vantaggio. Il Var può anche intervenire sull’espulsione e non solo sul rigore. Guida ha ritenuto di intervenire, far rivedere le immagini a Sacchi che ha scelto il rosso per chiara occasione da rete. Su Medel l’espulsione non è solo necessaria, ma è doverosa”.