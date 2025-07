Podcast Caos Inter, Colonnese: "Se ci si parla così in pubblico, situazione è gravissima"

L'ex difensore Francesco Colonnese è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Cosa ha detto questo ko con il Fluminense dell'Inter?

"Ha giocato molto male, ma quello che mi preoccupa sono le dichiarazioni post-partita. La squadra è in costruzione, mancano dei giocatori, non è la squadra che ha in mente Chivu. Ieri l'Inter ha giocato male, non ci sono attenuanti, non era concentrata sulla partita. Ha preso un primo gol ridicolo e ha pagato con l'eliminazione. Chivu però è appena arrivato, non si capisce ancora che squadra sarà, quindi attendiamo".

Quali le conseguenze dello sfogo di Lautaro?

"Ormai si parla sui media, ci si risponde sui social. E' cambiato il mondo. Come fai a dire chi sbaglia e chi ha ragione? Da ex calciatore e tifoso dell'Inter dispiace e questo non aiuta. In questo momento è una situazione bruttissima e gravissima. Se il capitano pubblicamente fa così è grave, forse sono situazioni che vanno risolte nello spogliatoio. E se non ce l'hanno fatta e sono arrivati a questo punto, allora vuol dire che la situazione è ancor più grave. Così ci perde l'Inter".

Ha fiducia in Chivu?

"Se già dopo 15 giorni si parla di Chivu...l'Inter ha fatto questa scelta e l'Inter deve tutelarla. Non scherziamo, sennò si cambia sempre tecnico. Per me il problema è legato ad altri calciatori, ossia il messaggio di Lautaro era anche per altri. E' una squadra che ha tantissime situazioni da risolvere".

Che ne pensa di Bonny?

"Il problema non è Bonny ma se Thuram vuole rimanere e vuole fare il Thuram. Se lo hai al 100%, fa con Lautaro 40 gol in due. Bonny non è il giocatore che ti spacca. Se hai due attaccanti devastanti, ti puoi permettere il lusso di non avere due prime linee dietro".