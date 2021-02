Capello a Sky: "Difficile difendere la squadra quando la società non è con te"

Fabio Capello ha parlato di Gattuso e del Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Gattuso si prende tutte le responsabilità, difende i giocatori e spera in una risposta da parte di questi. Risposta che sarebbe augurabile per il Napoli, che però è una squadra in ebollizione. Quando il presidente fa uscire certe voci e si capisce che la società non è con te, tu cerchi di difendere la squadra ma diventa tutto molto difficile. Il club ha speso tanti soldi per l’acquisto di giocatori, ma secondo me ha sbagliato gli acquisti. Il valore dei calciatori che sono stati acquistati non è reale a quello di questi giocatori. Non so chi sia la colpa, non so chi li abbia scelti”.