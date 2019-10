Capello a Sky: "Ho il pallino per Ibrahimovic, in Italia fa sempre la differenza"

Fabio Capello parla della voce di Ibrahimovic al Napoli dagli studi di Sky Sport: "Io ho il pallino per lui, per me fa ancora la differenza nel campionato italiano. Poi è uno orgoglioso, non viene per svernare. Starebbe meglio come Los Angeles, a livello di clima... Non sapeva calciare, ed io ogni giorno lo chiamavo per esercitarlo. Per me al Milan c'è Leao, per esempio, che dovrebbe fare la stessa cosa".