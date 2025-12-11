Capello a Sky: "Milinkovic nervoso, ma non puoi arrabbiarti coi compagni"

Fabio Capello su 'Sky Sport' ha parlato della prova di Milinkovic-Savic contro il Benfica. Non è stato esente da colpe il portiere del Napoli che ha anche ricevuto voti bassi in pagella questa mattina dai quotidiani. “Voglio parlare di un portiere, fondamentale per dare sicurezza alla squadra e parlo di Milinkovic-Savic. Ha avuto un bellissimo momento con il Napoli, ha salvato diverse partite e in alcune gare è stato fondamentale. Questa sera, però, per la prima volta, l'ho visto nervoso. In alcuni momenti si è arrabbiato anche quando ha sbagliato lui.

Questo vuol dire che non c'era tranquillità e non c'era sicurezza, vedeva che la squadra non era attenta e, quindi, si lamentava di un errore fatto da lui, senza nessun motivo di arrabbiarsi. Anche sui due gol, nel secondo forse no, ma nel primo poteva uscire, non è uscito ed è rimasto inchiodato in porta. Questo nervosismo ha prodotto insicurezza nella squadra. Quando tu sbagli e hai la colpa dell'errore, non puoi arrabbiarti con i compagni".