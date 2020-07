Capello attacca l'Inter: "Spesi tanti soldi. Dovevano vincere lo Scudetto!"

L'ex allenatore della Juventus Fabio Capello è intervenuto ai microfoni de il Corriere dello Sport soffermandosi sull'Inter di Antonio Conte: "L’allenatore aveva bisogno di un po’ di tempo per capire dove fosse finito e conoscere le altre squadre. Però i soldi spesi sono tanti. Francamente credevo che già in questa stagione avrebbero interrotto il ciclo della Juventus. Conte? Fino a poche giornate fa, prima che Lazio e Juve rallentassero, mancava poco che per l’Inter si parlasse di fallimento. Adesso siamo di nuovo alla rincorsa scudetto. Siamo legati all’effimero dei risultati, però con le gare ogni tre giorni non fai in tempo a pensare qualcosa che i fatti ti smentiscono".