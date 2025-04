Capello: "Conte? A Napoli non si possono dire certe cose mentre sei in corsa"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato la volata finale per lo scudetto con Inter e Napoli che sono al momento a pari punti: "Quasi fosse un film. In realtà no, sappiamo bene che non è così. Anzi, io credo che le parole di Conte abbiano rischiato seriamente di avere un impatto negativo sulla sua squadra a Monza. Dire che a Napoli certe cose non si possono fare mentre sei in piena corsa per lo scudetto, quasi l’obiettivo di vincere lo scudetto fosse una chimera... Mah, mi lascia un po’ perplesso tutta la polemica".

Lei ha sempre considerato l’Inter favorita per lo scudetto: è ancora convinto?

"Dopo l’ultimo weekend, no: si è ribaltato tutto. La squadra di Inzaghi ha giocato e giocherà molte partite in più competizioni e in campionato ha un calendario più duro di quello dei rivali. Senza girarci attorno, oggi il Napoli è diventato il favorito nella corsa al tricolore".

Un punto in più avrebbe fatto differenza?

"Sì, soprattutto a livello psicologico. Tenevi la testa della classifica e non davi al Napoli la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Adesso gli uomini di Conte sanno che vincendo le loro gare, male che vada vanno allo spareggio. E questa sensazione ti fa scoprire forze che non immagini di avere in condizioni meno favorevoli".