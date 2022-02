Capello: "Il Napoli ha qualità e col ritorno di Koulibaly può mettere in difficoltà tutti"

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa Champions: "La Juventus deve recuperare e la partita molto importante sarà il derby, sia per Inter che per il Milan. La Juve rincorrerà ma sarà anche la più pericolosa. L'Atalanta ha perso qualche giocatore, ma ha preso Boga che fa la differenza: un giocatore di questo tipo mancava, vista l'assenza di Ilicic. Il Milan deve far fronte alle assenze di Tomori e Kjaer, e in difesa vedo un problema. Il Napoli ha qualità e quando ritrova equilibrio difensivo con il ritorno di Koulibaly può mettere in difficoltà tutti quanti".