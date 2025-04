Capello: "Inter stanca? No, forse abbiamo esagerato tutti dopo Monaco"

Fabio Capello, ex allenatore, ha commentato la sconfitta dell'Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan a La Gazzetta dello Sport: "Molti parleranno di stanchezza per i nerazzurri: io credo sia più una questione mentale che fisica. E non vorrei che nello spogliatoio dei campioni d’Italia si sia perso un po’ di contatto con la realtà dopo aver superato il Bayern Monaco in Champions.

Intendiamoci, l’Inter ha fatto un’impresa, ma forse abbiamo tutti un po’ esagerato nel dipingere le due sfide con i tedeschi, in cui anche gli episodi (e le assenze di Kompany...) hanno avuto il loro peso. E per me non è un caso che dopo siano arrivati i ko con Bologna e Milan. Di mezzo ci vedo un po’ di presunzione, anche nelle scelte di Inzaghi, che ha fatto uso massiccio del turnover in un derby che valeva comunque una finale. Simone ha vinto parecchie volte la Coppa Italia - già con la Lazio prima e a Milano poi - e ora mi è parso l’abbia snobbata un po’ troppo".