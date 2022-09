Capello: "La qualità del Napoli è stata lampante, il risultato più giusto era 7-2"

TuttoNapoli.net

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Liverpool: "Il Napoli ha qualità e questo è stato lampante durante la gara. Questo Liverpool non gioca con la stesa intensità negli anni in cui ha vinto tutto. Il Napoli ha fatto una partita stupenda, il 4-1 non è il risultato più giusto, un 7-2 ci stava tutto”.