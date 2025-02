Capello: “Napoli senza coppe, può arrivare fino alla fine. Con l’Inter sarà una bella partita”

Mister Fabio Capello, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così l'eliminazione dalla Coppa Italia della Juventus per mano dell'Empoli ai calci di rigore nella gara disputata ieri sera allo Stadium e valida per i quarti di finale:

"Mister Thiago Motta a fine partita ha fatto un attacco a tutti quanti. Ieri in Coppa Italia ho visto una Juve che ha permesso all'Empoli di entrare in porta quando voleva. Ho visto più o meno la stessa cosa che succede al Milan. Nei calciatori bianconeri non si è vista grinta, determinazione, voglia. Alla Juve manca un Chiesa, uno che faceva giocate che risollevavano il morale della squadra. Con Motta hanno cercato di cambiare tutto e subito, dando un'impostazione totalmente nuova".

Infine, una battuta dell’ex allenatore sul big match Napoli-Inter: "Sarà una bella partita. Il Napoli, non avendo le coppe, potrà arrivare fino alla fine. Conte ha grande esperienza. Il turnover Inzaghi, sul fronte opposto, deve essere fatto in maniera intelligente, perché le partite adesso sono tutte difficili".