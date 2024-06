Capello: "Non mi sorprendono le scelte di Spalletti. Raspadori dovrà fare una cosa..."

Fabio Capello ha commentato le scelte iniziali di Luciano Spalletti che contro la Croazia si affiderà al ad un modulo molto dinamico con Raspadori e Retegui

Ai microfoni di Sky Sport Fabio Capello ha commentato le scelte iniziali di Luciano Spalletti che contro la Croazia si affiderà al ad un modulo molto dinamico con Raspadori e Retegui a fare coppia in attacco:"Non mi sorprende, vuole qualcosa in più a livello difensivo. Darmian sarà importante, si scambierà ruolo spesso con Di Lorenzo.

La squadra mi sembra equilibrata, con idee precise e rispetto dell'avversario. Con la Spagna forse avevamo esagerato nel voler essere padroni del gioco, ora siamo l'Italia con i nostri concetti. E' un'Italia più offensiva, avremo le possibilità di essere incisivi soprattutto andando sul fondo con gli esterni e gli inserimenti dei centrocampisti. Probabilmente sono stati i giocatori a indirizzare la scelta, perché magari sono più abituati al modulo che va per la maggiore in Italia. Raspadori dovrà essere bravo ad andare fra le linee, perché in quello spazio si creano i problemi agli avversari".