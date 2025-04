Capello perplesso sulle scelte di Inzaghi: "Perché Correa e non Arnautovic?"

L'ex allenatore di Milan, Real Madrid e Juventus, Fabio Capello, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato anche della sconfitta dell'Inter a Bologna.

"Sulla partita di Bologna, sì: non ho capito la scelta di Correa titolare e Arnautovic in panchina, posto che Thuram era indisponibile. Perché se l’austriaco non era in grado di giocare, allora non sarebbe neppure entrato nel finale con il Bayern qualche giorno prima. O in quello del Dall’Ara stesso. Insomma, come scelta tecnica mi convince proprio poco, specialmente se si tiene conto dei gol pesanti segnati da Arnautovic nell’ultimo mese, mese e mezzo".