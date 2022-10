Capello: “Sorpreso da Koulibaly: nel Napoli comandava, al Chelsea ha poca personalità”

"Veramente è un Koulibaly che mi sta sorprendendo, pensavo avesse una grande personalità, che per il Chelsea fosse davvero importante ed esplodesse".

Nel pre-partita di Chelsea-Milan, l’ex tecnico rossonero Fabio Capello ha parlato dell’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly: “Al Chelsea non ha personalità, quando ha la palla tra i piedi tituba. Non è veloce nel giocare, non fa quello che faceva nel Napoli. Col Napoli comandava, veniva in avanti, faceva passaggi lunghi, adesso c’ha la pala fra i piedi, non sa a chi passarla e fa sempre il passagino di pochi metri. Veramente è un Koulibaly che mi sta sorprendendo, pensavo avesse una grande personalità, che per il Chelsea fosse davvero importante ed esplodesse. Ed invece in questo momento non è ancora lui".